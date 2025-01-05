الجالية المصرية في فرنسا تحرر توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 07:31 مساءً - أقبل عدد من أبناء الجالية المصرية في فرنسا على تحرير تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وتأتى الحملة ضمن جهود استيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين فى العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم فى تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.

الجالية المصرية في فرنسا بعد تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (1) الجالية المصرية في فرنسا بعد تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (1)

الجالية المصرية في فرنسا بعد تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (2) الجالية المصرية في فرنسا بعد تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (2)

الجالية المصرية في فرنسا بعد تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (3) الجالية المصرية في فرنسا بعد تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (3)

الجالية المصرية في فرنسا بعد تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (4)

الجالية المصرية في فرنسا بعد تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية (5)







