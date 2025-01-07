نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر المقبلة أمام الأخدود في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق الأخدود يوم الخميس القادم الموافق 9 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي.



موعد مباراة النصر أمام الأخدود



وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والأخدود مساء الخميس في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.



ترتيب النصر والأخدود



ويحتل العالمي المركز الرابع برصيد 25 نقطة بعد تحقيق 7 فوز وأربع تعادلات وخسر 2 بينما يأتي الأخدود في المركز 14 برصيد 12 نقطة حيث انتصر خلال 3 وتعادل بمثلهم وهزم بسبعة.



القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود



تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

