نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محطات فنية هامة في حياة حمدي غيث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، ذكرى ميلاد الفنان القدير حمدي غيث، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1924، ورحل عن عالمنا في 7 مارس عام 2006، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والمختلفة في السينما والدراما والمسرح، ويعرض لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة حمدي غيث.

حمدي غيث

معلومات عن حمدي غيث

وُلد حمدي غيث 7 يناير عام 1924 بقرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، وأتم تعلميه الثانوي حتى التحق بكلية الحقوق ثم معهد التمثيل، قبل أن يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس لدراسة المسرح، هو أخوه الأصغر هو الممثل الراحل عبد الله غيث الذي توفي عام 1993، حصل على شهادة تقدير في عيد الفن عام 1978 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وحاصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون في لجنة الثقافة الجماهيرية والمسرح.

مشوار حمدي غيث الفني

التحق بكلية الحقوق، ثم معهد التمثيل وكان الأول على زملائه، ترك كلية الحقوق حينما جائته منحة لباريس لتكملة دراسته المسرحية، كانت بدايته الفنية عام 1954 مع أول الأفلام التي شارك فيها وهو فيلم "صراع في الوادي" الذي توالت بعده الأفلام لتصل لنحو 19 فيلمًا سينمائيًا، عمل أستاذًا في أكاديمية الفنون، وتولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دوره، كما عمل أيضًا بالإخراج المسرحي حيث أخرج عددًا المسرحيات منها "مأساة جميلة" و"أرض النفاق".



أبرز أعماله الدرامية

وشارك حمدي غيث في العديد من الاعمال الدرامية، ومن أبرزها:" الشهد والدموع، المال والبنون، زيزينيا، السيرة الهلالية، الفرسان، ذئاب الجبل، وغيرهما.

أبرز أعماله السينمائية

كما شارك في الكثير من الأعمال السينمائية، ومن أبرزها: بنت الليل، صراع العشاق، الحكم أخر الجلسة، إسماعيلية رايح جاى، الناصر صلاح الدين، التوت والنبوت، ارض الخوف، حارة البرجوان، وغيرها من الاعمال.