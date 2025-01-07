نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي اليوم أمام سموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لخوض مباراته أمام سموحة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.



واختتم الفريق، تدريباته الجماعية أمس الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.



موعد مباراة الأهلى أمام سموحة في الدوري المصري



مباراة الأهلى وسموحة تقام في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.



وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.



القناة الناقلة لمباراة الاهلى وسموحة فى الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

