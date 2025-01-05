TEN تطلق برنامج "براند" برؤية جديدة مع يسرا عواد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت قناة TEN عن إطلاق برنامجها الجديد "براند مصري"، الذي يُعد إضافة مميزة إلى برامجها المتنوعة. يُشرف على البرنامج رئيس التحرير أحمد الشامي، بينما تقدمه الإعلامية يسرا عواد.

يهدف برنامج "براند مصري" إلى تسليط الضوء على عالم العلامات التجارية المصرية والعالمية وريادة الأعمال، حيث يناقش أبرز التوجهات الاقتصادية والتسويقية، ويستعرض قصص نجاح ملهمة لأهم الشركات والمشروعات الناشئة في مصر التي حققت إنجازات كبيرة.

كما يخصص البرنامج جزءًا من وقت عرضه لمناقشة تحديات السوق وأحدث أساليب التسويق الابتكاري، ومن المتوقع أن يستضيف "براند مصري" نخبة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والمال وريادة الأعمال، إلى جانب لقاءات حصرية مع شخصيات بارزة في القطاعين الاقتصادي والمالي، ليكون بمثابة منصة معرفية غنية لمتابعي القناة.

و وفي هذا السياق، أكد أحمد الشامي، رئيس تحرير البرنامج، أن البرنامج يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في دعم الصناعة المحلية وتوطين المنتج المصري، وتسليط الضوء على النجاحات المتسارعة التي تحققها مصر في مجالات الصناعة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.

و من جانبها، عبرت يسرا عواد عن حماسها لهذه التجربة الجديدة، مؤكدة أن البرنامج يسعى لتقديم محتوى مميز ومفيد للمشاهدين.

وسيتم بث البرنامج كل يوم خميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة TEN، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة نظرًا لأهمية الموضوعات التي يناقشها وأسلوب تقديمه الذي يمزج بين الاحترافية والبساطة.