"نوال الزغبي تكشف عن 5 أغنيات جديدة في ألبومها المنتظر وتبهر جمهورها بإطلالة العام الجديد"



القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي من تسجيل خمس أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الذي يحمل مزيجًا من اللهجات اللبنانية والمصرية الفنانة المتألقة ما زالت في مرحلة اختيار الأغانى المتبقية، حيث تتعاون مع مجموعة من كبار الملحنين والشعراء مثل عزيز الشافعي.

نوال الزغبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

وفي احتفالها بالعام الجديد، نشرت نوال صورًا رائعة عبر حسابها على إنستجرام، حيث خطفت الأنظار بإطلالة مميزة بفستان أحمر أنيق وشعر منسدل، مما جعل متابعيها يتفاعلون بإعجاب كبير.

وكانت نوال قد طرحت مؤخرًا أغنيتها "من باريس"، التي حققت نجاحًا كبيرًا على منصات الموسيقى، إضافة إلى أغنيتها الخليجية "فخامة معاليك" التي نالت إشادة واسعة.