"فعلًا مبيتنسيش".. الملحن مدين يشيد بدويتو تامر حسني ورامي صبري ويهنئ صناع الأغنية بإبداعهم

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشاد الملحن المصري مدين بالعمل الغنائي الجديد الذي جمع بين النجمين الكبيرين تامر حسني ورامي صبري بعنوان "فعلًا مبيتنسيش"، والذي تم طرحه مؤخرًا وحظي بإعجاب جماهيري واسع.

عبر مدين عن فخره وإعجابه بهذا التعاون الفني الفريد من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب:

"1000 مبروك لاخواتي وحبايبي الفنانين الكبار تامرحسني ورامي صبري على الأغنية الحلوة فعلًا مبيتنسيش، والروح الأحلى اللي موجودة بينكم ومبروك لصناع الأغنية المبدعين عمرو تيام وشادي حسن وطارق توكل".

وأضاف مدين أن هذا الدويتو يعكس انسجامًا وتفاهمًا كبيرين بين تامر حسني ورامي صبري، وهو ما انعكس في النتيجة النهائية التي وصفها بـ "العمل الاستثنائي".

أغنية تلامس القلوب ونجاح يتحدث عن نفسه

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر عمرو تيام، ولحنها شادي حسن، ووزعها طارق توكل، استطاعت أن تحقق صدى واسعًا منذ لحظة إطلاقها.

وتأتي كخطوة جديدة تبرز التطور الفني لكل من تامر حسني ورامي صبري، اللذين أظهرا تناغمًا لافتًا وأداءً مميزًا يليق بجماهيرية كل منهما.

روح إيجابية وإشادة من الجمهور

مدين لم يكن الوحيد الذي عبّر عن إعجابه بالأغنية؛ فقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الجمهور الذي أشاد بالعمل ووصفه بأنه "فريد من نوعه" و"هدية لمحبي الموسيقى".

كما أثنى المتابعون على الإبداع في الكلمات واللحن والتوزيع، مؤكدين أن هذا التعاون بين نجمين كبيرين كان منتظرًا منذ فترة طويلة.

"فعلًا مبيتنسيش".. تعاون قد يتكرر؟

مع النجاح الكبير الذي حققته الأغنية في وقت قياسي، يتساءل عشاق الموسيقى عما إذا كان هذا التعاون سيؤدي إلى مشاريع فنية مستقبلية تجمع تامر حسني ورامي صبري مرة أخرى.

وفي الوقت ذاته، يستمر صناع الأغنية في تلقي الإشادات، مما يؤكد أن العمل الفني المميز يترك دائمًا بصمة لا تُنسى.