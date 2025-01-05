الرعاية الصحية تطلق حملة (دكتور/ شامل) للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 07:30 مساءً - الرعاية الصحية تطلق حملة (دكتور/ شامل) للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر وتوضيح دور الهيئة وخدماتها

رئيس هيئة الرعاية الصحية: (دكتور/ شامل) حملة تشمل سلسلة فيديوهات توعوية وتُعد جزء من استراتيجياتنا لتبسيط المعلومات والتواصل الفعّال مع المواطنين

رئيس هيئة الرعاية الصحية: فيديوهات (دكتور/ شامل) تبدأ بمحتوى توعوي يوضح دور الهيئة في تقديم خدمات صحية متكاملة عبر منظومة التأمين الصحي الشامل

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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حملة توعوية جديدة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل من خلال سلسلة من الفيديوهات التفاعلية تحت عنوان (دكتور/ شامل).

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتبسيط المعلومات وتوضيح دور الهيئة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعريفهم بمزايا النظام الذي يعد أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.

وفي إطار هذه الحملة، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قائلاً: "تعد هذه الحملة التوعوية جزءًا من استراتيجية الهيئة المستمرة للتواصل مع المواطنين، وتقديم كل ما يتعلق بنظام التأمين الصحي الشامل بطريقة مبسطة وواضحة. من خلال سلسلة الفيديوهات (دكتور/ شامل)، نهدف إلى زيادة الوعي وتوضيح دور الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول النظام."

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن نعلم أن التواصل الفعّال مع المواطنين أمر حاسم لتحقيق النجاح في تنفيذ هذا النظام الصحي المتطور. ولذلك، تركز الحملة على تبسيط المعلومات وشرح دور الهيئة بشكل مباشر، خاصة في المحافظات التي يشملها تطبيق النظام. كما ستتطرق السلسلة إلى جوانب مختلفة من نظام التأمين الصحي الشامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين."

بدأ إطلاق السلسلة بالفيديو الأول، الذي يهدف إلى تعريف المواطنين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وأهدافها. يشرح الفيديو دور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، ويوضح كيفية استفادة المواطنين من هذه الخدمات. كما يبين كيفية عمل الهيئة في المحافظات التي يشملها التطبيق الفعلي للنظام، ويستعرض دورها في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية متميزة.

وتستمر الهيئة في نشر الفيديوهات التوعوية تباعًا على منصاتها الرسمية بهدف تحقيق أقصى استفادة من الحملة في توعية المجتمع وتعريفهم بكيفية الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل والخدمات التي يقدمها.