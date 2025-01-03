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رياض - احمد صلاح - زيوت تعالج آلام الظهر في دقائق أفضل الزيوت الطبيعية المجربة لتخفيف آلام الظهر، هناك زيوت عدة تستخدم في علاج الألم الناتج في أسفل الظهر وسوف نعرض لكم أقوى هذه الزيوت متمنين الشفاء لكل مصاب بهذا الألم، ويعد ألم الظهر من الآلام المزعجة والتي تقلق صفو الكثير من الأشخاص ويعاني أكثر من 90% من الأشخاص بآلام أسفل الظهر والانزلاق الغضروفي لذلك ننصحك عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة بتجربة تلك الزيوت الطبيعية التي سوف نعرضها عليكم وبإذن الله سوف تتخلصون نهائيًا من آلام الظهر المزعجة.

أفضل زيوت تعالج آلام الظهر

أولا : زيت الخروع

يمتلك زيت الخروع القدرة على تسكين الألم الناتج عن ضغط الأعصاب على العمود الفقري وذلك لاحتوائه على مادة ريسيناليك وهى مادة حمضية ولكى يتم استعماله بشكل جيد

يجب إتباع الآتي:

نحضر ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

نقوم بتسخين زيت الخروع على نار هادئة جدا حتى يصبح دافئا.

نقوم بتدليك الجزء المصاب ( مكان الألم ) بالزيت على أن يكون التدليك بشكل دائري على المكان المصاب.

نترك الزيت على المكان المصاب لمدة يوم كامل.

نكرر عملية الدلك يوميا بشكل منتظم.

ثانيا : زيت النعناع العطري

زيت النعناع من الزيوت الطيارة التي لها القدرة على تخفيف الألم بسرعة رهيبة لأن الزيوت الطيارة به تحتوى على مضادات الالتهابات التي من شأنها تسكين الألم فورا وتخفيف التشنجات العضلية

وللاستخدام الأمثل نتبع الآتي:

نحضر قطارة التي تستخدم لوضع القطرة في العين.

ونستخدمها في زيت النعناع العطري ونقطر بها 6 قطرات تضاف إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

نمزج المكونات جيدا زيت النعناع العطري وزيت جوز الهند أو زيت اللوز.

ونضع المزيج على مكان الألم ويدلك جيدا ونكرر هذه العملية يوميا صباحا ومساء حتى يزول الألم.

أفضل علاج لألم أسفل الظهر

ثالثا : زيت اللافندر

زيت اللافندر من الزيوت الأساسية التي تستعمل في عمل الدهانات الخاصة بالظهر حيث أنه يحتوى على عناصر أساسية لها القدرة على تخدير الأعصاب لعدم الشعور بالألم كما يحتوى زيت اللافندر على مركبات مضادة للالتهابات تعمل على تسكين الألم وتخفيف التورمات

واتبع الإرشادات في الاستعمال كالآتي:

باستخدام القطارة أقطر 6 قطرات من زيت اللافندر ثم قم بتوزيع هذا الزيت على مكان الألم.

وقم بالتدليك على شكل دائري ولا تضغط على المكان المصاب قم بالتدليك بلطف.

وكرر مثل هذا العمل يوميا مرتين صباحا ومساء للحصول على نتائج أحسن.

وصفات طبيعية للتخلص من آلام الظهر