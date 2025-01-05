إياد نصار يكشف تفاصيل مسلسل ظُلم المصطبة رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان إياد نصار تفاصيل جديده عن مسلسل ظُلم المصطبة، الذي من المقرر عرضه رمضان 2025، ويشاركه البطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، وذلك خلال لقائه مع برنامج سينماتك، على قناة SBC السعودية.

إياد نصار يتحدث عن ظُلم المصطبة

وقال إياد نصار: مسلسل ظُلم المصطبة، يتناول موضوع مش سهل، وبه تحدي كبير لأن الأحداث تدور في دمنهور وفي شغل على اللهجة، وهو يسرد حكاية إنسانية.

تعاون إياد نصار مع ريهام عبدالغفور

وواصل إياد نصار: الممثلين بالمسلسل رائعين منهم ريهام عبدالغفور وأنا بحب اشتغل معاها جدًا وفي كيميا بيننا، ووجود فتحي عبدالوهاب وبسمة يؤكد أنها تركيبة جميلة، أتعاون لاول مرة مع المخرج هاني خليفة.

قصة ظُلم المصطبة

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويقدم إياد نصار خلاله شخصية سائق عربة نقل، فيما تظهر ريهام عبدالغفور خلاله بشخصية زوجة فتحي عبدالوهاب وتعمل في الشهر العقاري، والمسلسل مكون من 15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية.

أبطال مسلسل ظُلم المصطبة

ويضم مسلسل ظُلم المصطبة: إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وأحمد عبدالحميد، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

أخر اعمال إياد نصار

وكان اخر اعمال إياد نصار هو مسلسل "صلة رحم"، الذي شارك في بطولته مع الفنانة يسرا اللوزي، وناقش قضية تأجير الأرحام، وايضا شارك في مسلسل "مفترق طرق" هو تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى، ويشارك في بطولته كل من: هند صبري، ماجد المصري، جُمانة مراد، نهى عابدين، هدى المفتي، علي الطيب، محمود الطيب...، ومن إنتاج مجموعة كاريزما، التي حصلت على الحقوق من شركة Paramount Global Content Distribution صاحبة الملكية الفكرية.