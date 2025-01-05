نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أمطار غزيرة على جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بتوقع هطول أمطار غزيرة على مدينة جدة صباح غد الإثنين تبدأ من الساعة 6 صباحًا وتنتهي الساعة 3 مساء.

وأوضح المركز أن تأثيرات الحالة المصاحبة ستكون رياحا شديدة السرعة، وانعداما في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

من جهة إخرى أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتأثر محافظات المنطقة من يوم غدٍ الإثنين وحتى الثلاثاء بأمطار رعدية (من متوسطة إلى غزيرة)، يصاحبها تساقط البرد، وعواصف ترابية وارتفاع الأمواج.