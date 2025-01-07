نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق أبوقير للأسمدة يوم الخميس القادم الموافق 9 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر. موعد مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة ظهر الخميس في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة والساعة 3:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 4:30 بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة تردد ontime sports تردد القناة: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات