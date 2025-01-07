نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "سراب" لـ خالد النبوي يتصدر التريند قبل عرضه بساعات.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "سراب" بطولة الفنان خالد النبوي ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك قبل طرحه بساعات قليلة، على منصة "tod”.

موعد عرض مسلسل “سراب”

وأعلنت منصة "tod” في وقت سابق عن موعد عرض مسلسل "سراب"، وهو يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير الجاري، ويتوفر الحلقات الثلاث الأولى حصريًا على المنصة.

مسلسل سراب

أحداث مسلسل "سراب"

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، يتناول قضايا إنسانية واجتماعية مع مزيج من الإثارة والغموض، ومن المتوقع أن يحمل المسلسل رسائل عميقة من خلال شخصيات متعددة الطبقات وعلاقات معقدة، مما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.

أبطال وصناع مسلسل "سراب"

يضم العمل نخبة من نجوم الفن المصري، حيث يقوم ببطولته خالد النبوي ويسرا اللوزي، إلى جانب هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، جيهان الشماشرجي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، ديامان أبوعبود، ومحمد كيلاني. تركز كل حلقة على شخصية مختلفة، مما يتيح منظورًا فريدًا وتجربة بصرية مميزة.