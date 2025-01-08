نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقابلة تلفزيونية تكشف عن رحيل ديشامب عن "الديوك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن ديديه ديشامب، الذي قاد المنتخب الفرنسي لكرة القدم للتتويج بلقب كأس العالم 2018، يعتزم الرحيل عن منصب المدير الفني للفريق بعد بطولة كأس العالم.2026

مقابلة تلفزيونية تكشف عن رحيل ديشامب عن "الديوك"

ومن المتوقع أن يتحدث ديشامب 56 عامًا عن مستقبله في مقابلة مع قناة (تي اف 1) بالتليفزيون الفرنسي ظهر اليوم الأربعاء.

وينتهي عقد ديشامب بعد كأس العالم 2026، التي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتولى ديشامب تدريب المنتخب الفرنسي منذ عام 2012، حيث تولى المسؤولية خلفًا للوران بلان.

وتحت قيادة ديشامب، توج المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ولكن الفريق تعرض لانتقادات شديدة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بسبب أسلوب اللعب غير الجيد.

يذكر أن ديشامب هو ثالث شخص يتوج بكأس العالم كلاعب ومدرب، إضافة لماريو زاجالو وفرانز وفرانز بيكنباور.

