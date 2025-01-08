نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "إقامة جبرية" يتصدر التريند قبل طرحه بساعات.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "إقامة جبرية" تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل بدأ عرضه،عبر منصة "واتش ات"، اليوم الأربعاء 8 يناير.

تفاصيل شخصية هنا الزاهد





وتجسد هنا الزاهد دور صيدلانية تضطر إلى اللجوء للطب النفسي بعد وفاة زوجها، حيث تتردد على عيادة الطبيبة النفسية التي تؤدي دورها صابرين.



وخلال الأحداث، تتعرف على ابن الطبيبة، الذي يجسد دوره محمد الشرنوبي، لتبدأ سلسلة من التطورات غير المتوقعة التي تضفي المزيد من التشويق على العمل.

أبطال وصناع مسلسل "إقامة جبرية"





ويذكر أن مسلسل "إقامة جبرية" يضم نخبة من النجوم، بينهم هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، بالإضافة إلى ضيف الشرف أحمد حاتم. المسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي مشوق.