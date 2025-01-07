تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

حجز آرسنال مقعده في الدور قبل النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة في حين وصل نيوكاسل إلى هذا الدور عقب الفوز على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على ملعب الإمارات معقل آرسنال وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.

من المتوقع أن يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى ديفيد رايا

خط الدفاع ريكاردو كالافيوري، جابرييل، ويليام ساليبا، تيمبر

خط الوسط ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم جابرييل مارتينيلي، جيسوس، كاي هافير