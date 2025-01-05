بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجومي: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

