انت الأن تتابع خبر ماسك العيد.. لتفتيح البشرة بالليمون وبوصفة غير مكلفة وانبهري بجمال بشرتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب الأعياد والمناسبات، تبحث العديد من النساء عن أفضل أنواع ماسكات البشرة للحصول على التوهج الدائم، والتخلص من المشاكل التي قد تسبب لها الكثير من الإحراج في بشرتها، حتى تظهر بأفضل إطلالة، وأكد العديد من خبراء العناية بالبشرة أن الماسكات الطبيعية التي تحتوي على المكونات المتوفرة في كل منزل، فهي الحل المثالي للحصول على بشرة مشرقة، وتساعد في ترطيب البشرة ومنحها التغذية المطلوبة، ومن خلال السطور القليلة القادمة نستعرض سوياً أفضل ماسك لتفتيح البشرة في ليلة رأس السنة.

أقوى ماسك لتفتيح البشرة للأعياد

يعتبر ماسك الليمون من أفضل الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة في وقت قياسي قليل،

وإليك طريقة استخدامه لتنبهري ببشرتك الرائعة وبإطلالة مشرقة:

ملعقة واحدة من عسل النحل.

نصف ملعقة كبيرة أو ملعقة صغيرة من بضع قطرات عصير الليمون.

ربع ملعقة كركم.

طريقة تحضير واستخدام الماسك

حضري الماسك بهذه الخطوات البسيطة، لتضيفي لبشرتك الجمال واللمعان الذي تحتاج له، وتسترجعي الجمال الرائع،

والطريقة هي:

استخدمي طبق زجاجي وضعي به كل المكونات، ثم امزجيهم جيدا لتحصلي على خليط كريمي ناعم.

ضعي الخليط على بشرك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

أغسلي بشرتك بالماء الفاتر بعد ذلك وتأكدي من أزاله أي أثار للخليط من على بشرتك.

للحصول على أفضل نتيجة كرري هذه الوصفة على الأقل مرتان في الأسبوع.

يتكون هذا المكونات