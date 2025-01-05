عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبين أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

