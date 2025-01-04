نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (17): بنفيكا يواجه سبورتينغ براغا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يستضيف موريرينسي فريق إي في أس فوتبول، اليوم السبت، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم.
اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي بنفيكا مع سبورتينغ براغا الساعة 21:00، وبوافيستا مع أروكا الساعة 23:30.
أمس:
ناسيونال ماديرا × بورتو 0-0
فيتوريا غيماريش × سبورتينغ لشبونة 4-4
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 41 نقطة
2- بورتو: 41 نقطة
3- بنفيكا: 38 نقطة
4- سانتا كلارا: 30 نقة
5- سبورتينغ براغا: 28 نقطة