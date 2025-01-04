الدوري البرتغالي (17): بنفيكا يواجه سبورتينغ براغا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستضيف موريرينسي فريق إي في أس فوتبول، اليوم السبت، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي بنفيكا مع سبورتينغ براغا الساعة 21:00، وبوافيستا مع أروكا الساعة 23:30.

أمس:

ناسيونال ماديرا × بورتو 0-0

فيتوريا غيماريش × سبورتينغ لشبونة 4-4

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 41 نقطة

2- بورتو: 41 نقطة

3- بنفيكا: 38 نقطة

4- سانتا كلارا: 30 نقة

5- سبورتينغ براغا: 28 نقطة