الدوري الإنكليزي (20): برايتون يلاقي آرسنال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، سبع مباريات لحساب الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلعب توتنهام هوتسبير مع نيوكاسل يونايتد الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 18:00 يلتقي أستون فيلا مع ليستر سيتي، ومانشستر سيتي مع وست هام يونايتد، وساوثهامبتون مع برينتفورد، وكريستال بالاس مع تشيلسي، وبورنموث مع إيفرتون، ويلعب برايتون مع آرسنال الساعة 20:30.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 45 نقطة، يليه آرسنال بـ 39 نقطة، نوتينغهام فورست بـ 37 نقطة، تشيلسي بـ 35 نقطة، ونيوكاسل يونايتد بـ 32 نقطة.