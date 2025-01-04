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الدوري الإنكليزي (20): برايتون يلاقي آرسنال

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، سبع مباريات لحساب الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلعب توتنهام هوتسبير مع نيوكاسل يونايتد الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 18:00 يلتقي أستون فيلا مع ليستر سيتي، ومانشستر سيتي مع وست هام يونايتد، وساوثهامبتون مع برينتفورد، وكريستال بالاس مع تشيلسي، وبورنموث مع إيفرتون، ويلعب برايتون مع آرسنال الساعة 20:30.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 45 نقطة، يليه آرسنال بـ 39 نقطة، نوتينغهام فورست بـ 37 نقطة، تشيلسي بـ 35 نقطة، ونيوكاسل يونايتد بـ 32 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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