ريال مدريد يعتلي قمة الليغا بعد طرد فينيسيوس
خرج فريق ريال مدريد بفوز مثير من ملعب مضيفه فالنسيا 2-1، مساء الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
تقدم فالنسيا في الدقيقة 27 عن طريق هوغو دورو، وأهدر ريال مدريد فرصة تسجيل هدف التعادل، حينما أضاع لاعبه الإنجليزي جود بيلنغهام ضربة جزاء في الدقيقة 55.
وازدادت متاعب ريال مدريد حينما تعرض نجمه البرازيلي فينسيوس جونيور، أفضل لاعب في العالم في استفتاء الفيفا "ذا بيست"، للطرد في الدقيقة 79 بعد ضربه لسترول ديمترسكي حارس فالنسيا بدون كرة.
لكن الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، نجح في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 85، بتمريرة حاسمة من بيلنغهام، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب "الليغا"، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن غريمه الأزلي برشلونة صاحب المركز الثالث.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر(قبل الأخير) بفارق الأهداف عن بلد الوليد متذيل الترتيب.
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