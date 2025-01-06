روما يحسم ديربي العاصمة أمام لاتسيو

روما يحسم ديربي العاصمة أمام لاتسيوحسم نادي روما ديربي العاصمة الإيطالية بفوزه على ضيفه وغريمه لاتسيو بهدفين نظيفين مساء الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل كل من لورينتسو بيليغريني (10) والبلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس (18) هدفي المباراة.

ورفع روما بهذا الفوز رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي رصيد لاتسيو 35 نقطة في المركز الرابع على جدول الترتيب.

وفي مباراة ثانية، حقق كالياري الفوز على مضيفه مونتسا صاحب المركز الأخير بنتيجة (2 - 1).

وتقدم مونتسا بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر مهاجمه جانلوكا كاباري من ركلة جزاء، وتمكن كالياري من تحقيق التعادل عن طريق لابعه ندير زورتيا في الدقيقة 22، قبل أن يسجل روبرتو بيكولي هدف الفوز في الدقيقة 56، ليحقق الفريق الفوز الأول بعد أربع هزائم متتالية، والرابع فقط هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام ليتشي الذي تراجع إلى المركز الثامن عشر بتعادله السلبي مع ضيفه جنوى في مباراة ثالثة.

في المقابل، مني مونتسا الذي حقق فوزا واحدا حتى الآن هذا الموسم، بخسارته الحادية عشرة فتجمد رصيده عند 10 نقاط.

وتعادل تورينو مع بارما سلبا، ليرفع الأول رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر مقابل 19 نقطة لبارما صاحب المركز الرابع عشر.