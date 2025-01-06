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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: خفض الدين وزيادة التصدير مفتاحا جني ثمار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 04:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن عملية الإصلاح الاقتصادي ليست مؤقتة، بل هي مسار مستمر يسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل.
وأوضح كجوك خلال حديثة ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي أن تحسين خدمة الدين العام سيكون من العوامل الأساسية التي ستساهم في شعور المواطن بتحسن الوضع الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسهم خفض الدين في تقليل الأعباء المالية، وزيادة الثقة لدى المستثمرين، بالإضافة إلى خفض تكلفة الإقراض.
وأضاف الوزير أن أحد المؤشرات المهمة التي ستعكس نجاح الإصلاحات هو نمو قطاع التصدير بشكل سريع وزيادة عدد المصدرين، سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي، ما سيسهم في تحقيق استدامة مالية وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق فائض أولي جيد وزيادة الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإصلاح لا يعني فقط التكاليف التي يتحملها المواطن، بل يتضمن أيضًا تحسينات مستمرة تهدف إلى تطوير الاقتصاد بشكل دائم.
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