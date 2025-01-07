نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن يوافق على إنشاء ميناء بري بمحافظة المفرق يتضمن دعم إعادة إعمار سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرة شركة تطوير محافظة المفرق الأردنية ليزا الدغمي عن موافقة الشركة على إنشاء ميناء بري في المحافظة يتضمن مشاريع تخدم إعادة إعمار سوريا.

وقالت الدغمي في تصريح إنه تم التواصل مؤخرا مع المعنيين بتحديث الدراسات ذات الصلة لغايات إدراج موضوع إعمار سوريا ضمن مشروع الدراسة.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح المشروع كفرصة استثمارية محليا ودوليا في الفترة القادمة.

هذا وتعتبر "منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية" في المفرق من أهم المواقع الاستراتيجية والقريبة من الحدود السورية وهو ما يعتبر ميزة تنافسية فضلا عن أنه الموقع الأنسب لإقامة مركز لوجستي لعمليات الشحن والتخزين وكل مايلزم لإعادة إعمار سوريا بالإضافة إلى ضمها العديد من الصناعات المختلفة.

وخلال مؤتمر صحفي انعقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في ختام الاجتماع بالوفد السوري رفيع المستوى برئاسة وزير خارجية سوريا في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي على أهمية زيارة الوفد السوري إلى العاصمة عمّان، وعلى المحادثات المشتركة التي أجريت.

وقال الصفدي: "استقرار سوريا يعني استقرار الأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجابا على الأردن، والقوات المسلحة تصدت لكل محاولات التهريب على الحدود على مدار السنوات الماضية".

وكشف الصفدي أنه سيجري تشكيل لجان مشتركة مع الجانب السوري معنية بالأمن والطاقة وغيرها من المجالات.