ريال مايوركا: لن نكون خصماً سهلاً ل-ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 03:56 مساءً - أكد نادي ريال مايوركا، أن قدومهم للسعودية، ليس من أجل المشاركة فقط في بطولة كأس السوبر الإسباني، وأن طموحهم هو التتويج باللقب.

ويواجه مايوركا نظيره ريال مدريد، غداً الخميس، في نصف نهائي البطولة.

وقال المدير التنفيذي للنادي ألفونسو دياز، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “إنها لحظة فخر، التواجد هنا، وهي تقدير للعمل المنجز خلال الموسم الماضي الذي يعد ثمار مجهود ثمانية أعوام”.

وأوضح: “الجائزة هي المنافسة ومحاولة جلب اللقب إلى الديار. يجب أن نعمل كي نفوز بالمباراة ونحاول بلوغ النهائي. هذه ليست هدية”.

وتابع: “نحن هنا لأننا نستحق ذلك وأثبتنا كفاءتنا. والآن يتعين علينا السعي وراء الفوز بالكأس”.

وأتم: “نقدم أداء جيداً هذا الموسم وإذا كان ذلك يومنا فسوف نبذل قصارى جهدنا ونصعب الأمور لأقصى درجة على ريال مدريد. نحن متحمسون للغاية”.