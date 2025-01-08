كيف يؤثر الليمون على الدورة الشهرية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتبر عصير الليمون من المشروبات المفيدة لصحة النساء بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم. ولكن، كيف يؤثر عصير الليمون على الدورة الشهرية؟

هناك بعض التقارير المنتشرة على الإنترنت التي تشير إلى أن تناول عصير الليمون البارد أو شربه مع الشاي الدافئ دون سكر قد يساهم في تأخير الدورة الشهرية. ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن الحمضيات يمكن أن تؤثر على موعد الدورة الشهرية أو تمنع نزيف الحيض. كما يحذر بعض الأطباء من الاعتماد على الليمون في تأخير الدورة، نظرًا لأن حمض الليمون قد يسبب تهيجًا للأسنان واللثة والفم والحلق والمعدة، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

يعتقد البعض أن شرب عصير الليمون مع النعناع قد يغني عن تناول الأدوية المسكنة، لأنه يعد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية. يساعد عصير الليمون بالنعناع على تخفيف هذه التقلصات عن طريق الوقاية من الجفاف، حيث إن ترطيب الجسم يعد من العوامل الأساسية لتقليل الشعور بالألم، بما في ذلك تقلصات البطن والرحم أثناء فترة الحيض.