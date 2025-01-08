سميرة عبد العزيز: استغربت عندما تم تعييني بمجلس الشيوخ.. ومعرفش الرئيس السيسي عرفني منين (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، على اختيارها عضوًا في مجلس الشيوخ، قائلةً: استغربت وقولت أنا مليش في السياسة.

تصريحات سميرة عبدالعزيز:

وأضافت سميرة عبد العزيز خلال لقائها مع الإعلامي أحمد عساف ببرنامج «حلم حياة» المذاع عبر قناة الشمس 2، «عمر ما كان ليا في السياسة، وكنت أتابعها فقط من خلال الجرائد، لكني لم أشارك في السياسة من قبل».

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز: «استغربت وسألت عمن قام بتعيني في مجلس الشيوخ، ولما عرفت إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ استغربت وتسائلت: هو عرفنى منين!».

وأوضحت سميرة عبد العزيز، أن الأعمال الأقرب إلى قلبها، هي الأعمال التي تفيد المجتمع، ويكون بها رسالة هامة مؤثرة للمجتمع، لافتةً: أي أعمال فنية ترفيهية وعبارة عن تهريج.. لا أقبلها».

وأردف الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز: «فرصي للمشاركة في الأعمال الفنية؛ قليلة جدًا مقارنة بفنانين آخرين، وده لأني أنتقي أعمالي الفنية بعناية شديدة.. وكل الأدوار اللي عملتها؛ كانت عجبانى ومش ندامة على حاجة فيها».

آخر أعمال سميرة عبدالعزيز:

ويذكر أن آخر أعمال سميرة عبدالعزيز هو مسلسل قلع الحجر يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.