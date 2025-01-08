انت الأن تتابع خبر الجامعة العربية تدين نشر الاحتلال خرائط تضم أراضي عربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قيام حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خرائط ادعت أنها تاريخية، وتضم أراضي عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا.



وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان اليوم الأربعاء، إن نشر الخرائط المزعومة ليس تصرفا عابرا، ولابد من قراءته في سياق حالة التطرف اليميني والهوس الديني التي تغرق فيها الحكومة الإسرائيلية ورموزها، إلى حد استدعاء خرافات تاريخية وترويجها باعتبارها حقائق.



وشددت الجامعة على أن رموزا رسمية إسرائيلية سبق أن أعلنت عن نيتها لضم الضفة الغربية، وإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، وأن هذه الخرائط ليست سوى ترجمة لنوايا شديدة التطرف تضمرها حكومة تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة، وعلى التعايش السلمي بين شعوبها.



وحذرت من أن تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية والتفوهات غير المسؤولة يهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف.