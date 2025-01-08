انت الأن تتابع خبر وزير خارجية البحرين:حريصون على استعادة دور سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبل قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وحضر اللقاء وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني.

أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني حرص بلاده على استقلال سوريا ووحدة أراضيها واستعادة دورها على الصعيدين العربي والدولي.



وقال الوزير الزياني خلال لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق: "مستعدون لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع سوريا في جميع المجالات، وندعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا".

وشهدت القيادة السورية المؤقتة حراكا دبلوماسيا نشطا خلال الأيام الماضية بعد وصولها إلى السلطة يوم 8 ديسمبر الماضي بعد إسقاط النظام السوري السابق.

وقبل أيام، حضر إلى دمشق للقاء القيادة السورية، وفدا يمثل دول مجلس التعاون الخليجي العربية تبعتها جولة خارجية للوزير الشيباني بدأت بزيارة الرياض ومن بعدها قطر والإمارات والأردن.