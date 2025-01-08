انت الأن تتابع خبر عاجل| قرعة نارية لبرشلونة وريال مدريد في ثمن نهائي كأس إسبانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وكان برشلونة قد تأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بالفوز (4-0) على بارباسترو، بينما انتصر ريال مدريد على ديبورتيفو مينيرا (4-0) أيضا.

وستقام مباريات الدور ثمن النهائي من كأس إسبانيا بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ14 من شهر يناير الجاري، حتى يوم الخميس الموافق الـ16.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد لفريق سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو، كما سيلعب برشلونة في ملعبه المونتجويك أمام ريال بيتيس.

وسيلعب فريق أتلتيكو مدريد خارج ملعبه أمام فريق إلتشي، كما سيلتقي أتلتيك بيلباو حامل اللقب مع أوساسونا على ملعب سان ماميس الجديد.