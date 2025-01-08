تعاني من تساقط الشعر؟ .. حل طبيعي بسيط

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

زيت إكليل الجبل، المعروف أيضًا باسم “روزماري”، أصبح من أبرز الاتجاهات في عالم العناية بالشعر بفضل فوائده الصحية المتعددة. تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه، ويُستخدم منذ قرون في الطب التقليدي لتحسين صحة الجسم والبشرة.

يُعتقد أن زيت إكليل الجبل يعزز نمو الشعر بفضل خصائصه الصحية الفعّالة، مثل:

– مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الشعر من الأضرار.

– الخصائص المضادة للالتهاب التي تساعد في تهدئة التهيجات في فروة الرأس.

– تحسين الدورة الدموية، مما يضمن تدفق الدم بشكل أفضل إلى بصيلات الشعر ويمنع ضعفها.

وفقًا للعديد من الدراسات، يمكن أن يكون زيت إكليل الجبل بديلاً طبيعيًا فعّالًا لعلاج تساقط الشعر الوراثي (مثل الصلع الذكوري والأنثوي).

في دراسة أُجريت عام 2015، قارن الباحثون بين فعالية زيت إكليل الجبل وعلاج “مينوكسيديل” (روغين)، وهو علاج شائع لتساقط الشعر. وُزّعت عينة الدراسة على مجموعتين: استخدمت الأولى زيت إكليل الجبل، بينما اعتمدت الثانية على المينوكسيديل. أظهرت النتائج أن كلا العلاجين كان لهما تأثير مشابه في تحسين نمو الشعر، لكن زيت إكليل الجبل كان أكثر لطفًا على فروة الرأس وأقل تسببًا في الحكة مقارنة بالمينوكسيديل.

وفي دراسة حديثة أُجريت عام 2023 على الفئران، تبين أن لوشن يحتوي على 1% من زيت إكليل الجبل حفّز نمو الشعر بشكل أفضل من المينوكسيديل، كما حسّن من جودة الشعر وطوله ووزنه.