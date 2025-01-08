نشكركم على متابعتكم خبر 7 أغذية غنية بالمغنيسيوم تنقذك من مرض خطير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى الشعور بالاكتئاب الشتوي أو الاضطراب العاطفي الموسمي، والذي يتسم بمشاعر الحزن المستمر، وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، إلى جانب مشاكل النوم والإفراط في تناول الطعام. لحسن الحظ، يمكن للنظام الغذائي أن يلعب دورًا مهمًا في إدارة هذا النوع من الاكتئاب.

في حين أن فصل الشتاء يجلب السعادة للبعض، فإنه قد يكون مصدرًا للقلق بالنسبة للآخرين. مع انخفاض درجات الحرارة ونقص التعرض لأشعة الشمس، يجد الكثيرون أنفسهم يعانون من تغيرات في مزاجهم وصحتهم النفسية. هذه الحالة ليست مجرد حزن عابر، بل قد تكون اكتئابًا موسميًا يبدأ مع الخريف ويستمر حتى الشتاء.

بعض أعراض الاكتئاب الشتوي تشمل:

– الشعور بالفتور والحزن المستمر.

– فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة.

– انخفاض الطاقة والشعور بالخمول.

– مشاكل في النوم والشعور بالجوع المفرط تجاه الكربوهيدرات.

– زيادة الوزن وصعوبة التركيز.

– مشاعر اليأس والشعور بعدم القيمة.

1. الأفوكادو

يعد الأفوكادو مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم، حيث يحتوي حبة أفوكادو متوسطة الحجم على حوالي 58 ملليغرام من المغنيسيوم (14٪ من القيمة اليومية الموصى بها). كما يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تفيد الصحة العصبية.

2. بذور اليقطين

تعد بذور اليقطين من أفضل مصادر المغنيسيوم، حيث تساعد على تعزيز الهرمونات السعيدة. يمكن نقع بذور اليقطين النيئة في الماء مع ملح البحر لعدة ساعات، ثم استخدامها في العصائر أو زبدة الجوز.

3. السبانخ

تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ من مصادر المغنيسيوم المهمة، ويمكن إضافتها إلى العديد من الأطباق الشتوية مثل السلطات والكاري والأطباق المقلية.

4. الفاصوليا السوداء

تعتبر الفاصوليا السوداء مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم. يحتوي كوب من الفاصوليا السوداء المطبوخة على 120 ملغ من المغنيسيوم (29٪ من القيمة اليومية). كما أنها غنية بالبوتاسيوم والحديد وتعد مصدرًا ممتازًا للبروتين للنباتيين.

5. البامية

البامية لا تقتصر فائدتها على تحسين المزاج فقط، بل تساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم. يحتوي كوب من البامية الخام على 57 ملليغرام من المغنيسيوم (14٪ من القيمة اليومية).

6. الحمص

الحمص هو خيار غذائي مثالي غني بالمغنيسيوم. يحتوي كوب من الحمص المطبوخ على 78 ملليغرام من المغنيسيوم (19٪ من القيمة اليومية). كما أنه غني بالبروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة.

7. التوفو

التوفو، وهو أحد مشتقات فول الصويا، يعد مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم والكالسيوم، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي النباتي.