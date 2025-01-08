تحذير .. المدفأة الكهربائية تهدد العين بهذا المرض

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هناك العديد من الأجهزة التي توجد في كل منزل، ويجب التعامل معها بحذر شديد، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بجفاف العين، كما أشار الدكتور محمود عفيفي، استشاري أمراض العيون.

وأضاف عفيفي أن جميع الأجهزة المنزلية قد تساهم في جفاف العين بسبب الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة منها، التي تؤثر سلبًا على ترطيب العين.

وأوضح استشاري أمراض العيون أن المدفأة الكهربائية، التي تُستخدم بكثرة في فصل الشتاء، تُعد من أبرز الأجهزة التي تساهم في جفاف العين. وأشار إلى أن هناك طريقتين للوقاية من هذه المشكلة عند استخدام المدفأة: الأولى هي فتح نافذة الغرفة قليلًا لتهوية المكان، والثانية هي وضع إناء مملوء بالماء بالقرب منها.

وأكد عفيفي أن المكيفات تؤثر أيضًا بشكل مشابه، حيث أن الجلوس لفترات طويلة في الغرف المكيفة يعد من العادات التي تساهم في جفاف العين.

وحذر أيضًا من الجلوس أمام الكمبيوتر أو استخدام الهاتف المحمول لساعات طويلة، إذ إن التحديق في شاشات الأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى إجهاد العين ويزيد من فرصة إصابتها بالجفاف.

وأشار عفيفي إلى أن جفاف العين الناتج عن هذه الأجهزة يزيد بشكل خاص لدى كبار السن، حيث تزداد احتمالية الإصابة بهذه المشكلة مع تقدم العمر.

واختتم بتوضيح أن علاج جفاف العين أمر بسيط، ويتم عادة من خلال استخدام القطرات المرطبة. ومع ذلك، شدد على ضرورة استشارة طبيب العيون لتحديد الجرعة المناسبة من القطرات وفقًا لحالة كل شخص.