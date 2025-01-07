نقيب الإعلاميين ناعيًا الفريق جلال الهريدي: “كان رجلًا مخلصًا أفنى حياتة في العمل الوطني والحزبي”

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أحمد جودة - القاهرة - نعى النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة فقيد الوطن ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ

الذي وافتة المنية أمس بعد رحلة عطاء من العمل الوطني والحزبي.

قال نقيب الإعلاميين إن الفريق جلال الهريدي كان من أبرز القادة العسكريين في تاريخ مصر الحديث، وكانت له إسهامات كبيرة في الحياة السياسية، إذ ترأس حزب "حماة الوطن" وشارك كعضو بمجلس الشيوخ.

وتقدم الدكتور طارق سعده بخالص العزاء للزميلة. ميرال الهريدي عضو مجلس النواب وللاسرة الكريمة ولأعضاء وكوادر حزب حماة الوطن.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.