انت الأن تتابع خبر بنما تنفي إجراء محادثات مع ترامب حول قناتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز آشا فاسكيز أن حكومة بلاده لم تجر أي اتصالات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أو ممثليه، وأن سيادة بلاده على قناة بنما لا تقبل التفاوض.



وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "لم تجرِ حكومة بنما بقيادة الرئيس خوسيه راؤول مولينو أي اتصال غير رسمي أو رسمي مع الرئيس المنتخب للولايات المتحدة أو مع ممثلي الحكومة المقبلة.

وتابع:عندما يتولى الرئيس المنتخب منصبه، ستتم إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وبنما من خلال القنوات الرسمية العادية والمناسبة".



وأردف: "إن سيادة قناتنا غير قابلة للتفاوض، وهي جزء من تاريخنا ونضالنا ونصرنا الذي لا رجعة فيه. إن مهمة قناتنا هي خدمة الإنسانية وتجارتها. وهذه واحدة من أعظم القيم التي يقدمها البنميون للعالم، حيث يقدمون ضمانة للمجتمع الدولي بعدم المشاركة وعدم التورط في أي نزاع".



وشدد مارتينيز آشا على أن قناة بنما "في أيدي البنميين فقط، وستظل كذلك".



وقال ترامب الثلاثاء الماضي إنه يجري مناقشات مع السلطات البنمية بشأن قناة بنما التي يعتزم إعادتها إلى سيطرة الولايات المتحدة. ووفقا له، فإن السلطات البنمية فرضت رسوما جمركية مفرطة على سفن البحرية الأمريكية وانتهكت "كل بند من بنود الاتفاق" مع واشنطن بعد تسليمها السيطرة على القناة.



وفي وقت سابق وصف الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو تصريحات ترامب بشأن قناة بنما بأنها عرض للجهل التاريخي الفادح. وأشار إلى أن القناة مملوكة بالكامل للدولة بناء على معاهدة عام 1977 وسيادة البلاد غير قابلة للتفاوض.