نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترامب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:13 مساءً - .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستكون أقل حدة من المتوقع.

كما ينتظر المستثمرون بيانات وظائف في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، بحسب “”.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2644.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2655.00 دولار.

وقال ييب جون رونج خبير استراتيجيات السوق لدى “آي.جي”: “تمكنت أسعار الذهب من تحقيق استقرار وسط بعض التباطؤ في الدولار الليلة الماضية، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يظل عائقا رئيسيا أمام تحقيق المزيد من المكاسب”.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ مايو 2024 أمس الإثنين، في حين ظل الدولار يحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

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وتراجع الدولار أمام نظرائه بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن معاوني ترامب يدرسون خططا لفرض رسوم جمركية فقط على القطاعات التي تعتبر ذات أهمية للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة. إلا أن ترامب نفى التقرير، مما فاقم حالة الضبابية بشأن السياسات التجارية الأمريكية في المستقبل.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات عدم اليقين والتضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون تقريرا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 30.12 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء، وصعد البلاتين 0.6% إلى 938.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 924.52 دولار.