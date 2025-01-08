انت الأن تتابع خبر «عمرك ضاع وانت بتستخدمه غلط»!!… مستحيل تتخيل ايه اللي بيحصل في تليفونك لما تشغل وضع الطيران .. ولا الجن الأزرق يعرفها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لطالما كان لدينا اعتقاد خاطئ بأن وضع الطيران في الهاتف المحمول هو مجرد وسيلة لتجنب المكالمات أثناء الرحلات الجوية أو العطل ولكن هل تعلم أن هذا الوضع يملك العديد من الفوائد التي لا يعرفها الكثيرون؟ إذا كنت تظن أن تشغيل وضع الطيران لا يؤثر سوى على توقف المكالمات، فأنت بالتأكيد في حاجة إلى معرفة المزيد عن هذا الخيار الذي ربما كان مهملا في جهازك طوال الوقت.

الفوائد الحقيقية لوضع الطيران

عند تفعيل وضع الطيران على هاتفك تتوقف العديد من الأنظمة عن العمل مثل البلوتوث، الواي فاي والشبكة الخلوية، ولكن المثير هنا هو أنه عندما تقوم بتشغيل وضع الطيران، فإن هذا يساعد على تحسين أداء البطارية بشكل ملحوظ فعند غلق الإشارات غير الضرورية يستهلك الهاتف طاقة أقل مما يعني أن البطارية ستدوم لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك يساهم هذا الوضع في تحسين سرعة الاتصال بالإنترنت إذا تم تفعيله ثم إيقافه مباشرة حيث يعمل الهاتف على إعادة الاتصال بالشبكة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

أثر وضع الطيران على أداء الهاتف