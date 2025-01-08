مال وأعمال

تراجع أسعار الذهب ​​مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب ​​مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 03:15 مساءً - وكالات _ انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار بعد أن أشارت بيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام.

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2648.16 دولار للأونصة، عند الساعة 0308 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2662.30 دولار، بحسب “”.

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وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي “ارتفع مؤشر الدولار على أمل اتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة نقدية أقل تقلبا هذا العام، لذا هناك بعض الضعف في أسعار الذهب بشكل عام”.

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وزاد الدولار وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أشارت البيانات أمس الثلاثاء إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

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فقد زاد عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في نوفمبر إلى 8.098 مليون، متجاوزا التوقعات، وأعلى من أرقام أكتوبر التي بلغت 7.839 مليون.

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وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3/ إلى 30.11 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.5% إلى 946.11 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 923.87 دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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