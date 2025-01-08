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رئيس وزراء اليونان: الأوضاع في المنطقة أصبحت أقل استقرارا وأمنا وهو ما...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 03:32 مساءً - أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس،أن الأوضاع في المنطقة الآن أصبحت أقل استقرارا وأمنا ، وهو ما يتطلب المزيد من جهود التعاون الجيوسياسية من أجل معالجة التحديات .

وقال ميتسوتاكيس - في كلمته خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية العاشرة المنعقدة في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء -"إن هذه القمة هى القمة العاشرة لآلية التعاون بين مصر وقبرص واليونان والتي تعيدنا بالذاكرة الى القمة الأولى التي عقدت في القاهرة في عام 2014 وجرت أحداث كثيرة منذ ذلك" ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المجالات التي زادت أهميتها الآن مقارنة بعام 2014 .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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