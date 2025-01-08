العالم اليوم - مصادر: توجه لاختيار جوزيف عون مرشحا توافقيا لرئاسة لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 03:25 مساءً - كشفت مصادر لـ"دوت الخليج"، الأربعاء، أن هناك توجه لاختيار قائد الجيش السابق جوزيف عون، كمرشح توافقي تمهيدا لانتخابه رئيسا للبنان.

وقالت المصادر إن الحسم في اختيار مرشح الرئاسات الجمهورية بشكل توافقي سيتم مساء اليوم الأربعاء.

وكانت كتل نيابية عدة قد أعلنت دعمها لترشح عون، في وقت ربط فيه نواب المعارضة ترشيحه بحصوله على توافق نيابي واسع.

ويترقب كثيرون موقف كتلة التنمية والتحرير التي تجتمع غدا برئاسة نبيه بري، والذي قال إن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري على اعتبار أنه موظف رسمي ولا يحق له الترشح.