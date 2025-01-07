نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل كارتال يتلقى عروضًا من الدوري السعودي وبشكتاش بعد رحيله عن فناربخشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل التركي إسماعيل كارتال المدير الفني السابق لفريق فناربخشة التركي اهتمامات أكثر من نادي بدوري روشن السعودي وذلك بعد رحيله عن ترديب فريقه خلال الفترة الماضية.

إسماعيل كارتال يتلقى عروضًا من الدوري السعودي وبشكتاش بعد رحيله عن فناربخشة

وتلقى المدير الفني عرضين من الدوري السعودي أحدهما من نادي التعاون بجانب تلقيه عرضا من فريق بشكتاش التركي لتولي تدريب الفريق.

ويفاضل المدير الفني بين العروض التي يمتلكها تمهيدا لاختيار الأفضل من بينهما بعد رحيله عن فنربخشة.

وكان نادي الشباب السعودي قد تعاقد مع التركي فاتح تريم لتدريب الفريق وتولى المهمة مؤخرا بشكل رسمي.