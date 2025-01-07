ليبيا تعلن تدشين إنتاج النفط والغاز في حقل الشادار

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2025 04:13 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، أن شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز التابعة لها دشنت الإنتاج في حقل الشادار بمعدل يزيد على 7.5 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب و1500 برميل من الخام يومياً.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن زلاف سجلت معدلات الإنتاج هذه في اليوم الأول.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط في نهاية 2024 ما يزيد قليلاً على 1.4 مليون برميل يومياً.

ويقع حقل الشادار المعروف باسم إن.سي-126 في حوض سرت جنوب شرقي أجدابيا الواقعة شرق البلاد.

ونشرت المؤسسة الوطنية للنفط صوراً تظهر عمالاً ميدانيين يرتدون خوذات صفراء بين خطوط الأنابيب، وكذلك شاحنات ثقيلة وخزانين خلفهما.

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وكانت زلاف وقعت عقداً مع شركة هانيويل، ومقرها الولايات المتحدة، في مارس 2023 لتنفيذ الأعمال الهندسية في مشروع “مصفاة الجنوب” المزمع والمرجح أن تتراوح تكلفته بين 500 و600 مليون دولار.

وستعالج المصفاة نحو 30 ألف برميل يوميا من النفط الخام، لتنتج بذلك المنتجات النفطية التقليدية.