هيفاء وهبي ومكسيم خليل يجتمعان في “المشتبه الرابع”: دراما تشويقية ضخمة قادمة على نتفليكس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - متابعة بتول ضوا

يشهد عالم الدراما العربية تعاوناً فنياً مميزاً يجمع بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والنجم السوري مكسيم خليل في مسلسل جديد يحمل عنوان “المشتبه الرابع”. هذا العمل الدرامي المنتظر يعد بتقديم وجبة دسمة من التشويق والإثارة، مع إنتاج ضخم وعرض على منصة نتفليكس العالمية.

تفاصيل حول مسلسل “المشتبه الرابع”:

يجمع المسلسل بين هيفاء وهبي ومكسيم خليل في أول تعاون فني بينهما، ما يزيد من حماس الجمهور لمشاهدة هذه الثنائية الجديدة.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي، حيث تتشابك خيوط الغموض والإثارة في قصة من المتوقع أن تجذب المشاهدين من بداية عرضها.يتكون المسلسل من ثلاثين حلقة لكل جزء، ومن المقرر أن يتم إنتاج ثلاثة أجزاء منه، ما يشير إلى قصة غنية بالأحداث والتطورات

المسلسل من إنتاج شركة “بيروت برودكشن” وإخراج ليث الربايعة وتأليف مينا دكران، يُعد المسلسل بإنتاج فني عالي الجودة مع تصوير في مواقع متعددة بين لبنان ومصر وتركيا وروسيا

سيُعرض المسلسل على منصة نتفليكس العالمية، ما يضمن وصوله إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم. بالإضافة إلى هيفاء وهبي ومكسيم خليل، تم ترشيح عدد من النجوم للمشاركة في المسلسل، منهم ريتا حرب، كارلوس عازار، روزينا لبغاني، زينة مكّي، سامي نوفل، ومحمد زين الدين.

يشكل المسلسل عودة قوية لهيفاء وهبي إلى الدراما، بعد غيابها عن المنافسة الرمضانية لثلاث سنوات.