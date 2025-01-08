اتحاد جدة يعلن سفر لوران بلان إلى فرنسا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - أعلن نادي اتحاد جدة، عن سفر مدربه الفرنسي، لوران بلان، إلى بلاده، للمشاركة في مراسم دفن والدته.

وكانت والدة المدرب الفرنسي، توفيت الأحد الماضي، ولكن بلان رفض السفر وقرر قيادة العميد أمام الهلال، أمس الثلاثاء، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بتأهل الاتحاد بركلات الترجيح، عقب التعادل بنتيجة 2-2.

وذكر الاتحاد في بيانه: “يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص المواساة إلى بلان في وفاة والدته، مقدراً له استمراره مع الفريق رغم الظرف الحزين الذي يعيشه حالياً”.

وأضاف: “غادر المدرب بعد نهاية المباراة إلى فرنسا لحضور مراسم جنازة والدته”.

ومن المقرر، أن تقام مراسم الدفن والعزاء يوم الخميس بكنيسة سان ميشيل في مدينة روسون.