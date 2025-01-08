ناصيف زيتون يُطلق “بسلام”: ترنيمة سلام وأمل للعالم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - متابعة بتول ضوا

أطلق الفنان السوري المحبوب ناصيف زيتون أغنيته الجديدة “بسلام”، في خطوة فنية وإنسانية تهدف إلى نشر رسالة سلام ومحبة وأمل في عالمنا. لم تكن “بسلام” مجرد أغنية عابرة، بل كانت مشروعًا متكاملًا يحمل في طياته دعوة صادقة للعيش بسلام وتسامح.

تميزت أغنية “بسلام” عن غيرها من الأعمال الفنية، حيث تجاوزت كونها أغنية عادية لتتحول إلى حملة إنسانية شاملة. فقد أطلق ناصيف زيتون حملة ترويجية مبتكرة عبر موقع إلكتروني خاص بالأغنية تحت عنوان Bisalam.me، دعا من خلالها جمهوره للمشاركة في التعبير عن معنى السلام بالنسبة لهم.

طلب ناصيف من متابعيه مشاركة لحظات عاشوها بسلام عبر فيديوهات وصور، أو كتابة رسائل تعبر عن معاني السلام بالنسبة لهم. وقد تم دمج هذه المشاركات في الفيديو كليب الرسمي للأغنية، ليصبح العمل بمثابة صرخة جماعية تدعو إلى السلام.

تحمل أغنية “بسلام” كلمات مؤثرة وألحانًا عذبة، تدعو إلى التسامح والمحبة ونبذ العنف والكراهية. تُعبّر الأغنية عن حاجة العالم الماسة إلى السلام في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها.

الأغنية من كلمات مازن ظاهر، وألحان إلياس، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس.

حظيت أغنية “بسلام” باستقبال حافل من جمهور ناصيف زيتون ومحبي الموسيقى العربية، حيث عبروا عن إعجابهم بالفكرة والمضمون والرسالة الإنسانية التي تحملها الأغنية. وقد انتشرت الأغنية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.