نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم بزيارة مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد يرافقه اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم.

وقدم محافظ الجيزة خلال كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة من الاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيآ الله أن يعيد على مصر وشعبها دوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال محافظ الجيزة في كلمته " ان الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

كما أكد المحافظ على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

ومن جانبه أعرب الانبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم عن سعادته بوفد محافظة الجيزة

الذي يؤكد علي توطيد أواصر المحبة بين المجتمع

مهنئآ الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد متمنيآ أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.

رافق المحافظ خلال زيارته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر وطارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والساده عمرو القطامي ومحي حافظ وأمل سلامه وصبورة السيد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء أشرف فودة مدير الإدارة العامة لقطاع أكتوبر واللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف.

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