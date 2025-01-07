نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يتفقد أعمال حفر أول بئر استكشافي للغاز غرب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:15 مساءً - دوت الخليج_ تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، سفينة الحفر 9 – Valaris Ds للبحث عن الغاز الطبيعي في منطقة شمال مراقيا بغرب البحر المتوسط والتي تقوم حالياً بأعمال حفر أول بئر استكشافي للغاز بالمنطقة التي تستثمر فيها شركة إكسون موبيل العالمية .

وإطلع وزير البترول خلال الجولة علي سير أعمال الحفر في البئر (نفرتاري -1) في المياه العميقة، والتي بدأت في النصف الثاني من الشهر الماضي، بإستخدام احدث التكنولوجيات، كما تابع معدلات الأداء في تنفيذ الأعمال ، بالإضافة إلى الأداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة .

وأكد بدوي أن انطلاق أنشطة حفر الآبار والبحث عن الغاز الطبيعي في أكثر من منطقة بغرب البحر المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 يمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، سعياً لإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز إلى موارد مصر ويعكس جدية واهتمام الشركات العالمية الكبري العاملة في منطقة غرب المتوسط بالفرص والإحتمالات الواعدة الموجودة فيها.

ولفت بدوي إلى أن الدراسات والمسح السيزمي الذي أجرته شركة إكسون موبيل العالمية واستخدامها لأحدث التكنولوجيات سيزيد من فرص اكتشاف موارد جديدة وتحقيق نتائج إيجابية في منطقة شمال مراقيا.

وأكد الوزير أن زيارته هي الثانية لمنطقة غرب المتوسط للمتابعة الميدانية للأعمال التي تقوم بها كبريات الشركات العالمية بعد زيارته لمنصة الحفر في امتياز شمال الضبعة في شهر نوفمبر.

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وانطلقت أعمال حفر آبار البحث عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب البحر المتوسط في منطقتي شمال الضبعة لشركة شيفرون العالمية بحفر البئر خنجر ـ 1 ، وشمال مراقيا لشركة إكسون موبيل بحفر البئر نفرتاري ـ1.

يذكر أن شركة اكسون موبيل العالمية تعمل في منطقة امتياز شمال مراقيا كمشغل رئيسي بحصة قدرها 60%، إلى جانب شريكتها شركة قطر للطاقة بنسبة 40% ، كما تستثمر في منطقتي امتياز مصري والقاهرة أيضاً بغرب المتوسط.

شارك في الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عمرو أبوعيطة رئيس إكسون موبيل مصر، والمهندس إيفان الميدا رئيس قطاع الإستكشاف بالشركة.