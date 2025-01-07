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أحمد جودة - القاهرة -



عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في كأس مصر.

كواليس جلسة جروس مع لاعبي الزمالك



وتحدث جروس مع اللاعبين عن أهمية مباراة الفريق المقبلة في بطولة كأس مصر، مؤكدًا على ضرورة البحث عن تسجيل الأهداف مبكرًا من أجل تفادي أي مفاجآت في لقاء الكأس.



وقال جروس للاعبين: "أريد منكم أن تظهروا في المباريات بكل قوة بنفس الصورة التي تظهرون عليها في التدريبات".



وفي نهاية الجلسة منح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم وشرح برنامج التدريب.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

