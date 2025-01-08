نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد مستفز من مدرب توتنهام على إمكانية ضم صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام أن فريقه يعاني للدرجة التي ستجعل محمد يعاني إذا انضم للفريق، رغم تقديمه مستويات مميزة مع ليفربول خلال الموسم الجاري.

وتراجع توتنهام، الذي سيواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي لكأس الرابطة يوم الأربعاء، إلى المركز 12 في الدوري إذ خسر ثلاث من آخر أربع مباريات.

وقال بوستيكوغلو إن صلاح البالغ من العمر 32 عاما والذي سجل 21 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كافة المسابقات، سيكون أمامه عمل شاق لتقديم أرقام مماثلة مع توتنهام هذا الموسم.

وأضاف: محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي ولكن إذا وضعناه في فريقنا الآن فأنا لست متأكدا من أنه سيقدم نفس المستوى بسبب وضعنا كفريق.

وزاد: أنت بحاجة إلى فريق في حالة جيدة، ويخلق الفرص، ولديه أساس قوي حقًا لدفاع متماسك. لا يوجد أي من هذه الأشياء بالوقت الحالي في توتنهام. نحن نعتمد على اللحظات الفردية.

من ناحية أخرى، قال بوستيكوغلو إن قائد توتنهام سون هيونغ مين، الذي سجل سبعة أهداف فقط في كافة المسابقات هذا الموسم، سيتألق في قائمة ليفربول الحالية.

وختم: أجازف بالقول إنه إذا وضعت سوني في فريق ليفربول، أعتقد أن عائده التهديفي سيكون جيدًا.